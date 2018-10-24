المبعوث الروسي: دي ميستورا قد يزور روسيا قبل انتهاء مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تستبعد، قيام ستافان دي ميستورا، بزيارة روسيا قبل انتهاء مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا.