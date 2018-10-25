الخارجية الروسية: طائرة استطلاع أمريكية وجهت طائرات مسيرة لاستهداف "حميميم"

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة: "يمكننا تأكيد ذلك. لأننا واثقون من المعلومات المقدمة من قبل خبرائنا العسكريين. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن مخاوفنا في هذا الصدد. وبطبيعة الحال، في سياق اتصالاتنا مع الشركاء الأمريكيين، بما في ذلك عبر المسار العسكري السياسي، سيتم إبلاغهم مرة أخرى بقلقنا".

© Sputnik . Maxim Blinov ترامب وبوتين يناقشان معلومات عن تحكم طائرة أمريكية بـ"درون" هاجمت قاعدة حميميم