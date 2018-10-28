روسيا: واشنطن تحاول التأثير على سياستنا وتتهم موسكو بالتدخل في الانتخابات

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ما وصفه بمحاولة التدخل الأمريكي للتأثير على السياسة في روسيا، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن موسكو بالتلاعب بالعملية الانتخابية الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إلى قانون أمريكي صدر دعما لأوكرانيا، ويقضي بتخصيص 20 مليون دولار سنويا لتعزيز الديمقراطية في روسيا.

© Sputnik . Роман Махмутов لافروف: روسيا ترد على شكاوى واشنطن فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة الصواريخ

وقال لافروف "تجري مراقبة كافة المنظمات التي يتم تمويلها بمقتضى ذلك القانون، لو كان ذلك المال يستخدم لتعزيز الديمقراطية كما يزعم، فهو يعد محاولة لتغيير السياسات الداخلية للبلاد".

وأضاف لافروف أنه تم رصد الدبلوماسيين الأمريكيين أكثر من مرة وهو يحضرون اجتماعات للمعارضة، بما فيها تلك التي تنادي بتغيير الحكومة.

كما أكد الوزير الروسي أن موسكو قادرة على الحد من ضرر العقوبات الأمريكية، ولن تتأثر بالتهديدات الأميركية في المستقبل.

وأضاف "سنجد سبلا لتقليل الضرر من العقوبات الأمريكية على أي حال. وبعد فترة من الوقت، لن نتأثر بمحاولات ابتزازنا".