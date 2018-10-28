روسيا: واشنطن تحاول التأثير على سياستنا وتتهم موسكو بالتدخل في الانتخابات

موسكو- سبوتنيك وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إلى قانون أمريكي صدر دعما لأوكرانيا، ويقضي بتخصيص 20 مليون دولار سنويا لتعزيز الديمقراطية في روسيا.
وأضاف لافروف أنه تم رصد الدبلوماسيين الأمريكيين أكثر من مرة وهو يحضرون اجتماعات للمعارضة، بما فيها تلك التي تنادي بتغيير الحكومة.
كما أكد الوزير الروسي أن موسكو قادرة على الحد من ضرر العقوبات الأمريكية، ولن تتأثر بالتهديدات الأميركية في المستقبل.
وأضاف "سنجد سبلا لتقليل الضرر من العقوبات الأمريكية على أي حال. وبعد فترة من الوقت، لن نتأثر بمحاولات ابتزازنا".
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