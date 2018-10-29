.وسوف يتحدث كبار الخبراء الروس على مدى أربعة أيام مع الضيوف الأجانب عن مبادئ عمل وسائل الإعلام الحديثة متعددة الوسائط والاتجاهات الرئيسية في تطوير الفضاء الإعلامي العالمي.

وسوف يشارك في جلسة موسكو ممثلون عن 34 دولة وهو رقم قياسي بالنسبة لمشروع SputnikPro من بينهم صحفيي جريدة The Hankyoreh من كوريا الجنوبية و As Sabah من تونس و Nhân Dân من فيتنام و Standard من تنزانيا ووكالة الأنباء PNA من الفلبين و SUNA من السودان و WAM من الإمارات العربية المتحدة و Nova من إيطاليا والقناة التلفزيونية Phoenix TV من الصين و Aaj Tak من الهند ووكالة الإذاعة Channel Africa من جنوب إفريقيا وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.

© Sputnik . Evguenia Novozhenina "سبوتنيك" تشاطر بخبرتها مع صحفيين من 34 دولة

وقد أشارت تمارا أوباتشيتش، نائبة رئيس تحرير مجلة "نوفوستي" الكرواتية قائلة: "هذه فرصة عظيمة لصقل المهارات وإقامة علاقات التواصل مع الزملاء من وسائل الإعلام في البلدان الأخرى. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التكنولوجية المتطورة باتت تلعب دوراً مهماً في الصحافة الحديثة. ولهذا السبب فإنني أتوقع أن يكون هناك، أكثر من أي شيء آخر، ورشات تدريب حول الإعلام الجديد والتسويق في شبكات التواصل الاجتماعية".

فيما شاطرت السيدة سينيتيا سعادة مراسلة قناة "السومرية" العراقية توقعاتها قائلة:

"أود أن أتدرب على مهارات جديدة في مجال تحرير الأخبار خاصة حول المواضيع الدولية. بالإضافة إلى ذلك من المهم معرفة تفاصيل عمل وكالات الأنباء الروسية وكذلك عن الاتجاهات الجديدة في وسائل الإعلام الافتراضية. آمل في أن تسهم مشاركتي ضمن هذا البرنامج في تطوير التعاون بين وسائلنا الإعلامية".

في حين أكد فيكتور مولانا وهو صحفي من موقع Sindonews.com الإندونيسي قائلاً: "أنا أعول من خلال هذا المشروع على اكتساب خبرة ومعارف جديدة مع الزملاء الأجانب. سأكون سعيداً إذا ساهمت مشاركتي في الجلسة في التقارب بين شعبي روسيا وإندونيسيا".

أما أنطون أنيسيموف نائب رئيس تحرير وكالة سبوتنيك فقد نوه قائلاً: "إن أحد أهداف مشروع SputnikPro يكمن في تقديم منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار للمتخصصين الشباب. وإنه من دواعي سرورنا في هذا العام أن يحظى هذا المشروع اهتمام وسائل الإعلام الرائدة في العديد من البلدان. آمل أن يزداد حجم هذا المشروع في المستقبل".

© Sputnik . Evguenia Novozhenina "سبوتنيك" تشاطر بخبرتها مع صحفيين من 34 دولة

يشار إلى أنه في إطار مشروع SputnikPro أقيمت في وقت سابق اثنتان من الندوات منفصلتان للصحفيين من تركيا وأمريكا اللاتينية.

SputnikPro هو مشروع دولي للصحفيين ولطلاب الجامعات المتخصصة وموظفي المكاتب الصحفية، يهدف لتبادل الخبرات مع الزملاء الأجانب وتطوير الاتصالات الإعلامية الدولية والعلاقات الثقافية بين الصحفيين. ويتم تنفيذ مشروع SputnikPro للصحفيين من البلدان الأجنبية بمساعدة برنامج "الجيل الجديد" للوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي.

© Sputnik . Igor Russak وكالة "سبوتنيك" تصبح شريكا لأكبر وكالات الأنباء في الهند وجنوب آسيا

هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الانترنت.

وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية، حيث يبلغ عدد الجمهور الذي يطلع على الموارد الإعلامية لوكالة "سبوتنيك" أكثر من 50 مليون زائر شهرياً، ويصل عدد المشتركين في حساب Sputnik China حوالي 9 ملايين. ويعمل أكثر من ألف شخص من عشرات الجنسيات في 22 مركزاً للتحرير حول العالم من بكين إلى مونتيفيديو.

يشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" هي عضو من مجموعة وسائل الإعلام الروسية "روسيا سيغودنيا"، ويقع المقر الرئيسي للوكالة في موسكو.