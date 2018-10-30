فنلندا تعرب عن سرورها باجتماع لجنة التعاون الاقتصادي مع روسيا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الفنلندية، ماري أحمد، اليوم الثلاثاء، عن سرور بلادها باجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي مع روسيا.

هلسنكي — سبوتنيك. وقالت المتحدثة عقب اللقاء: "نعم، نحن مسرورون بهذا اللقاء. لقد أجرينا مناقشات مفتوحة وبناءة بشأن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فنلندا وروسيا، ومسائل أخرى في إطار اللجنة الحكومية الفنلندية — الروسية للتعاون الاقتصادي".

وتابعت: "ناقشنا أيضا التعاون، على سبيل المثال، في قطاع النقل والجمارك وصناعة الأخشاب".

هذا وعقدت جلسة اللجنة الاقتصادية الحكومية الفنلندية — الروسية، اليوم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وترأسها كل من، وزيرة التجارة الخارجية الفنلندية، آن ماري فيرولاينين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري كوزاك.