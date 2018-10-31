انفجار عند مدخل مبنى الأمن الفيدرالي في مدينة أرخانغلسك غربي روسيا

وقالت اللجنة في بيان: "وقع انفجار في أرخانغلسك عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي الروسي. والأسباب يتم تحديدها.
وأكد حاكم مقاطعة، أرخانغلسك، ايغور أورلوف، مقتل شخص واصابة 3 جراء الانفجار عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي.
وقال أورلوف: "3 أشخاص في المستشفى وهناك قتيل واحد يتم التعرف على هويته".
На входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв https://t.co/B9qFMhiy5Y pic.twitter.com/P7vrS11zcp— РИА Новости (@riabreakingnews) October 31, 2018
وفقا لوسائل الإعلام المحلية، تم حظر المنطقة المحيطة بالمبنى، وتم إجلاء الناس.
يتبع…
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