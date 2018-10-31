بيسكوف: بوتين لن يشارك في مؤتمر ليبيا بباليرمو

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين لا يستطيع المشاركة في مؤتمر ليبيا للتسوية في باليرمو الإيطالية لكن روسيا ستشارك على المستوى المناسب.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس على الأرجح لن يستطيع تلبية الدعوة والحضور في باليرمو. روسيا ستمثل هناك على المستوى المستحق".

وكان وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي قد أعلن، الخميس الماضي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته حضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة "الوسط". وقال الوزير الإيطالي للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر الإيطالي — الأفريقي، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.