الدفاع الروسية حول "إس-300" في سوريا: ننصح "ذوي الرؤوس الحامية" الابتعاد عن الاستفزازات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء 31 أكتوبر تشرين الأول أن المستشارين الروس مستمرين في تدريب العسكريين السوريين على استخدام "إس-300".