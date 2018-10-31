نيبينزيا: روسيا تأمل بتطبيع العلاقات بين أمريكا وكوبا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل بأن تصبح العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إيجابية بشكل كبير وبأن لا تتدهور، وأنها ستصوت مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرار حول رفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا في إحاطة إعلامية: "نأمل، بأنه في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، لن يتم تجميد أو إيقاف عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، ونعتقد أنه سيتم الحفاظ على التراكم الإيجابي من التقارب بين واشنطن وهافانا، وأن هذا التراكم سيتطور نوعيا فيما يتعلق بحل المشاكل الأساسية للعلاقات الثنائية على أساس متساو ومحترم، بشكل متبادل".

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وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "روسيا الاتحادية ستصوت مرة أخرى لدعم هذا القرار الذي يطالب برفع الحصار بالكامل عن الجزيرة".

وأضاف نيبينزيا بأن "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتطلب معاملة متساوية وعادلة لجميع أعضاء المجتمع الدولي" دون ترك أي أحد وراءها"، مضيفا "ويجب أن نمد يد العون لأولئك الذين يحتاجون إلى دعمنا بشكل خاص".

هذا وستقوم الجمعية العامة، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بالنظر في مشروع قرار ينص على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، حيث يدعم معظم ممثلي البلدان المشاركة في الاجتماع المشروع ويقرون بالحاجة إلى رفع العقوبات.