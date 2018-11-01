لافروف يعقد مباحثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد مباحثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر اليوم.

فيينا — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "خلال الاجتماع، وفي المقام الأول، من المقرر مناقشة القضايا الملحة على جدول أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار الاجتماع الوزاري للمنظمة التي ستعقد في ميلانو في 6-7 كانون الأول/ديسمبر".

© Sputnik . Anton Denisov لافروف يبحث مع ياغلاند الأزمة القائمة في مجلس أوروبا

وأكدت المتحدثة الروسية على أن روسيا تعد مشاريع قرارات بشأن مكافحة الإرهاب ، ومكافحة تهريب المخدرات، وضمان اللغات والحقوق التعليمية للمواطنين، وحرية وصول وسائل الإعلام والجمهور إلى المعلومات.

وأوضحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوكالة "سبوتنيك" أن غريمينغر ولافروف سوف يناقشان أيضا سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وروسيا.

يأتي لقاء لافروف وغريمينغر على خليفية الطريق المسدود التي وصلت إليه تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، والذي من المرجح أن يكون موضوعا للمناقشة في المحادثات.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، سجل المراقبون التابعون لبعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر من 8 ألاف انتهاكا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.