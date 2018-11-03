عقد جولة المشاورات الثانية بشأن أفغانستان يوم 9 نوفمبر في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن لقاء موسكو الثاني حول أفغانستان سيعقد يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

© REUTERS / OMAR SOBHANI الخارجية الروسية: من السابق لأوانه تقييم الانتخابات التي جرت في أفغانستان

موسكو- سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان : "سيعقد اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان على مستوى نواب وزراء خارجية البلاد والممثلين الخاصين يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر". ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجلسة.

وأكدت الخارجية أنه تم دعوة ممثلي من أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع.

وأضاف البيان: "سيشارك لأول مرة وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة في اجتماع دولي على هذا المستوى، لا يوجد اتفاق حول الوثيقة النهائية".

ويشار إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني سيرسل وفدا من المجلس الأعلى للسلام في البلاد للمشاركة في اللقاء.

وكان من المقرر عقد "صيغة موسكو" في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، وتتركز حول عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، ضمن مساعي الحكومة الروسية لتوفير أرضية لبدء حوار مباشر بين الطرفين.

وأعلنت الخارجية الأفغانية أن حكومة البلاد لا تستطيع المشاركة بلقاء موسكو حول أفغانستان؛ بسبب رفض حركة طالبان رسالة السلام والمفاوضات المباشرة معها، مؤكدة أن وفدها سيشارك في أية صيغة عند إعلان حركة طالبان استعدادها لإجراء محادثات سلام مباشرة.

وأعلن نائب المبعوث الخاص للرئيس الأفغاني لشؤون رابطة الدول المستقلة، محمد إبراهيم تاميل، في وقت سابق، أن كابول الرسمية تتوقع أن يعقد اجتماع "لقاء موسكو" بشأن التسوية في أفغانستان قبل نهاية هذا العام.