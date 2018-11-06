موسكو: بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السوري رياض حداد مسألة تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "يوم السادس من نوفمبر بحث نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الرئاسة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف باستقبال السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov مدفيديف: موسكو تأمل في انتقال سوريا إلى مرحلة إعادة الإعمار بعد الانتخابات

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطور الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى ديارهم".

وأشار البيان إلى أن الطرفين أوليا اهتماما بعدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الروسي- السوري متعدد الأوجه، مع التركيز على الاستخدام الفعال لإمكانيات اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد تطرق خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور، حيث كان هناك اتفاق على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة.

وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا [تركيا وإيران] والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.