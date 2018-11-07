لافروف: لا يزال الإرهاب يشكل خطرا رغم النجاح في مواجهة "داعش"

وأضاف لافروف: "هم يتكيفون مع الوقائع المتغيرة، ينوعون المصادر وقنوات الحصول على التمويل والدعم التقني والمادي، بما في ذلك عن طريق توثيق الروابط مع عالم تهريب المخدرات والجريمة المنظمة".
كما دعا لافروف المجتمع الدولي للتعاون في مكافحة الإرهاب، قائلا: "مازال الإرهابيون يستغلون سوء التفاهم الموجود داخل المجتمع الدولي وأن ليس كل الدول اعتمدت القوانين اللازمة والإجراءات القانونية على المستوى القومي".
وأضاف: "ندعو للتعاون الدولي النشط والنزيه، بما في ذلك في قضايا تبادل المساعدات القانونية، والإبلاغ في الوقت المناسب بتحركات الأشخاص الضالعين في الإرهاب وتسليمهم".
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