إنذار روسي للصين بشأن الغابات والأخشاب

صرح وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، دميتري كوبيلكين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا أبلغت الصين عن احتمال فرض حظر مؤقت على تصدير الأخشاب إليها إذا لم يتم حل مسألة إعادة تشجير الغابات.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy روسيا توقع 3 عقود لتوريد أسلحة برية وجوية وبحرية إلى الصين

موسكو — سبوتنيك . وقال كوبيلكين، خلال جلسة المجلس الفيدرالي: "الصين سوق رئيسي لتصدير الأخشاب. وقد قلت للوزير الصيني إنه طبقا لرغبة الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الصيني، فإننا سنفرض حظرا كاملا على تصدير الأخشاب إلى الصين إذا لم نقم في المستقبل القريب بترتيب الأمور، بما في ذلك من الجانب الصيني".

وردا على استفسار رئيسة المجلس الفيدرالي حول موعد معالجة روسيا لمسألة القطع الجائر للغابات وتصدير الأخشاب، قال: "أنا لا أقول إن فرض حظر على تصدير الأخشاب ما يجب فعله، لكننا، على الأرجح، سنفعل لفترة من الوقت".

كما دعا كوبيلكين ممثلي الحكومة الصينية لإنشاء مجمعات للبذور في روسيا لإعادة تشجير الغابات، وأضاف: "لنقم بإنشاء 10-20 مجمعا للبذور على الأراضي الروسية على نفقتكم. أنتم تحتاجون للأخشاب، فلتعيدوا تشجير غاباتنا".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، قد شدد في 20 تموز/يوليو، خلال اجتماع حول حماية ورعاية الغابات وتصنيع الأخشاب، على أهمية تحقيق توازن بين الاستخدام الحكيم للخشب والحفاظ على الغابات وتجديدها، حيث أن الأضرار الناجمة عن القطع الجائر للغابات تقدر بملايين الدولارات سنويا.

وتعد روسيا أكبر مجهز لأخشاب الغابات (للتصدير) في العالم. ويتركز على أراضيها خمس احتياط الأخشاب العالمي. ووضعت وزارة الصناعة الروسية استراتيجية لتطوير مجمع صناعة الأخشاب حتى عام 2030، لزيادة صادرات الأخشاب بـ3.3 مرة.