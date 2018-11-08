الخارجية الروسية: لافروف سيفتتح لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة في جلسة ما يعرف بـ "صيغة موسكو" حول أفغانستان المرتقبة يوم غد الجمعة، بحضور وفد من حركة طالبان الأفغانية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، ستعقد الجلسة الثانية من صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان. وسيعقد هذا اللقاء على مستوى وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين المختصين".

© Sputnik . Maksim Blinov وفد كابول يغادر إلى موسكو للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"

وفي هذا السياق أبرزت زاخاروفا أن هذه الجلسة ستكون الأولى التي سيشارك فيها الوفد الذي يمثل المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية.

وأضافت زاخاروفا: "سيفتتح هذه الجلسة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".

يذكر أنه سبق وتم إرسال الدعوات لحضور هذه الجلسة إلى الدول المشاركة في هذه المشاورات وهي، أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانيا وأوزبكستان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.