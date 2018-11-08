الخارجية الروسية: لافروف سيفتتح لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، ستعقد الجلسة الثانية من صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان. وسيعقد هذا اللقاء على مستوى وزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين المختصين".
وأضافت زاخاروفا: "سيفتتح هذه الجلسة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".
يذكر أنه سبق وتم إرسال الدعوات لحضور هذه الجلسة إلى الدول المشاركة في هذه المشاورات وهي، أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانيا وأوزبكستان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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