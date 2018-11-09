الخارجية الروسية: استدعاء السفير النمساوي لدى روسيا اليوم بشأن قضية التجسس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قررت استدعاء سفير دولة النمسا في روسيا، يوهانيس آيغنر، إلى الخارجية للتباحث بشأن قضية التجسس التي كشفتها السلطات النمساوية.

© Sputnik . Alexei Danichev النمسا تكشف جاسوسا يعمل لصالح روسيا

وقالت الخارجية الروسية لوكالة " سبوتنيك ": "سنستدعي سفير النمسا اليوم إلى مقر الخارجية للتباحث بشأن قضية التجسس".

وكانت النمسا بلسان مستشارها قد أكدت عن أنباء الاشتباه بعقيد نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا. وكذلك علقت وزارة الدفاع النمساوية على الأنباء.

وسبق لصحيفة "كرونين تسايتونجغ" النمساوية أن أعلنت، بأنه تم احتجاز عقيد سابق في القوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بأنشطة استخبارية لمدة 20 عاما، لصالح روسيا. ووفقا للصحيفة، من المفترض أن العقيد كان يجمع معلومات حول سلاح الجو النمساوي وأنظمة المدفعية وأزمة الهجرة ، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن العديد من العسكريين النمساويين رفيعي المستوى.