الخارجية الروسية: استدعاء السفير النمساوي لدى روسيا اليوم بشأن قضية التجسس

وكانت النمسا بلسان مستشارها قد أكدت عن أنباء الاشتباه بعقيد نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا. وكذلك علقت وزارة الدفاع النمساوية على الأنباء.
وسبق لصحيفة "كرونين تسايتونجغ" النمساوية أن أعلنت، بأنه تم احتجاز عقيد سابق في القوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بأنشطة استخبارية لمدة 20 عاما، لصالح روسيا. ووفقا للصحيفة، من المفترض أن العقيد كان يجمع معلومات حول سلاح الجو النمساوي وأنظمة المدفعية وأزمة الهجرة ، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن العديد من العسكريين النمساويين رفيعي المستوى.
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