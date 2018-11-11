نتنياهو عن لقاءه الرئيس بوتين في باريس: جيد وعملي ومهم

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاءه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في باريس، اليوم الأحد، بالمهم والجيد.

© Sputnik . Press Service of the President of the Russian Federation بوتين يقول إنه تحدث مع ترامب في باريس

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "المحادثات مع الرئيس بوتين كانت جيدة وعملية ومهمة".

وحضر الزعيمان الاحتفال بتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام في باريس.

ويعد هذا أول لقاء بين بوتين ونتنياهو، منذ إسقاط طائرة استطلاع روسية في سوريا خلال سبتمبر/أيلول، في حادث حملت روسيا المسؤولية عنه إلى إسرائيل.