لا اتفاقيات محددة حول لقاء بوتين وترامب خلال قمة العشرين

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أنه لا وجود لاتفاقيات مؤكدة بعد بشأن إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين.

© Sputnik . Sergei Guneyev بيسكوف: المماطلة في التحضير للقاء ترامب وبوتين بؤدي إلى تنامي عدم الثقة

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف على أثير "القناة الأولى" الروسية "الظروف تتغير على الدوام لدى الزملاء الأمريكيين، وقد تتغير لدينا، لذلك حتى الآن لا وجود لاتفاقيات "خرسانية" مؤكدة".

وتابع بيسكوف "على سبيل المثال، قرأنا معلومات لدى مصادر أرجنتينية تفيد بأن ترامب يعتزم تقليل فترة تواجده في الأرجنتين حتى يوم واحد، لذلك لا نعرف بعد كيف نربط ذلك بخطط مماثلة".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن عدد المشاكل في الأجندة الثنائية "يتزايد كل يوم".