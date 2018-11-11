تغيير أماكن الرئيسين الروسي والأمريكي لكي لا يستطيعا التكلم مع بعضهما

تم تغيير مكان جلوس الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء جلسة الفطور في قصر الإليزيه بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، بحيث لا يمكنهما التحدث مع بعضهما البعض.