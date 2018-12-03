بيسكوف: تصريحات الرئيس الأوكراني عن خطط روسيا لاحتلال مدنها "محض هراء"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين وصف تصريح الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، عن خطط روسيا لاحتلال مدينتي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيتين، بالهراء.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين:

"هذا محض هراء. محاولة أخرى لإثارة التوتر. ومن الواضح، أن هذه المحاولات ستستمر، مع الأسف، مع اقتراب موعد الانتخابات في أوكرانيا. لم يحدث أبدا أن احتلت روسيا أي شيء، ولم تضع أي ممرات في أي مكان. هذه تصريحات واتهامات لا أساس لها من الصحة".

وذكر بيسكوف إنه لم تجر أية محادثات هاتفية بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني، بيترو بوروشينكو، عقب حادث مضيق كيرتش، عندما انتهكت البحرية الأوكرانية الحدود الروسية، وأنه لا يجري التخطيط لأي محادثات هاتفية خلال الأيام القادمة.

وقال بيسكوف:

"أستطيع فقط أن أؤكد لكم أنه لم تجر محادثة هاتفية بين بوتين وبوروشينكو حتى الآن، وحسب علمي، لا يجري التخطيط لأي محادثات هاتفية خلال الأيام القادمة ".

كان الرئيس الأوكراني قد زعم في تصريحات لمجموعة "فانكي ميديا" الألمانية، بأن روسيا لم تتراجع عن خططها لاحتلال مدينتي بيرديانسك وماريوبول، الواقعتان على بحر آزوف، كي تحصل على ممر لها من دونباس إلى القرم. وفي نفس الوقت، لم يقدم أية أدلة على مزاعمه، مدعيا أن حادث مضيق كيرتش يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يعد دليلا على "خطط" روسيا".

وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.