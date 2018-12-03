إطلاق اسم عسكري روسي قتل في سوريا على جبل

أطلقت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، اسم بطل روسيا ألكسندر برخورينكو، الذي قتل في سوريا، على جبل في أوسيتيا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية "بناء على اقتراح من برلمان جمهورية أوسيتيا الشمالية — ألانيا، لتخليد ذكرى أفراد المخابرات العسكرية الروسية وذكرى بطل روسيا الاتحادية ألكسندر بروخورينكو، سيطلق على تضاريس جيوغرافية لم تسم بعد، في إقليم مقاطعة إرافسكي في شمال جمهورية أوسيتيا — ألانيا اسم ألكسندر بروخورينكو وأفراد المخابرات العسكرية".

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وسيتم إطلاق اسم "ألكسندر بروخورينكو" على جبل غير مسمى بعد يبلغ ارتفاعه 3823 متراً، واسم "أفراد الاستخبارات العسكرية" على جبل آخر يبلغ ارتفاعه 4153".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد منح في وقت سابق، لقب بطل روسيا للملازم الأول، ألكسندر بروخورينكو، الذي قتل خلال العملية الروسية في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن مقتل الضابط الروسي يوم 24 آذار/ مارس الماضي.

وقتل ألكسندر بروخورينكو، المولود في بلدة غورودكي بمقاطعة أورينبورغ الروسية، أثناء قيامه بنقل الإحداثيات لتوجيه الضربات إلى الإرهابيين بالقرب من تدمر. وأعطى الضابط الروسي إحداثيات مكانه لاستهدافها من قبل الطيران العسكري لبلاده بعد أن كشف الإرهابيون مكان وجوده وطوقوه.