بيسكوف يعلن عن مستقبل نقل الغاز عن طريق أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا قد تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حتى بعد إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

وأشار إلى أن هذه المسألة تعتمد على كييف.

© Sputnik . Alexey Kudenko بولندا تحذر من حرب بين روسيا وأوكرانيا بعد إطلاق "التيار الشمالي 2"

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب مرارا عن موقفه بشأن استمرار نقل الغاز عن طريق أوكرانيا.

وصرح بيسكوف: "لقد قال إن الحديث لا يدور حول وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا مع إطلاق "التيار-الشمالي 2". ومن الممكن مواصلة هذا النقل، إلا أن ذلك يعود إلى الجانب الأوكراني".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين شدد مرارا على مواصلة هذه الإمدادات بسبب المنافع الاقتصادية. كما أعرب شركة "غازبروم" عدة مرات عن استعدادها لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2019، في حال أثبتت كييف المنفعة الاقتصادية للعقد.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" بناء خطي أنابيب غاز، بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويمتد "التيار الشمالي 2" من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المقرر الانتهاء من عمليات البناء في عام 2019.