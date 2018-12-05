نظام "أرينا" الروسي ضد "تروفي" الإسرائيلي

من المقرر تزويد دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" بنظام دفاعي إسرائيلي للحماية من الصواريخ المضادة للدبابات.

والدبابات التي ستحصل على نظام "تروفي" في أقرب وقت موجودة في حوزة قوات الانتشار السريع الأمريكية المتواجدة في أوروبا.

ويشار إلى أن الدبابات المزودة بنظام "تروفي" تستطيع مقاومة مختلف الأسلحة الفتاكة وخصوصا الصواريخ الحديثة المضادة للدروع.

ولأن الدبابات الأمريكية المزمع تعزيز تحصينها تتواجد على مقربة من روسيا، مهددة أمنها فإن روسيا ستقوم بردّ.

وقد تم، في سبتمبر/أيلول الماضي، الإعلان عن تزويد دبابات روسية من طراز "تي-72بي3" بنظام حماية متطور.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy دبابة "تي-72"

ويقول الخبير العسكري المستقل أليكسي خلوبوتوف تعقيبا على هذه المعلومات إن المقصود بنظام الحماية المدعو لتعزيز تحصين دبابات "تي-72" هو نظام "أرينا" الذي تم عرضه في معرض منتجات المصانع العسكرية بمدينة نيجني تاغيل عام 2013 و2015.

ومن المتوقع أن يتم عرض أحدث نسخ دبابة "تي-72 المزودة بنظام حماية "تي09-أ6" في معرض أسلحة الجيش الروسي في عام 2019 أو 2020.

ويشار إلى أن نظام "أرينا" المضاد للصواريخ يعزز تحصين دبابات "تي-72بي3" إلى حد هائل.