بوتين: بوروشينكو يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يستجيب لمحاولات نظيره الأوكراني، يبترو بوروشينكو، للتحدث معه عبر الهاتف، لأنه لا يريد المشاركة في حملته الانتخابية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين، اليوم الأربعاء، في رد على طلبهم التعليق بشأن عدم إجراء اتصال هاتفي مع بوروشينكو بطلب من الجانب الأوكراني: "الأمر ليس أني أتجنب ولا أريد التحدث مع بيترو أليكسييفيتش، الأمر ليس كذلك. وإنما يكمن الأمر في أني لا أريد المشاركة في حملته الانتخابية. إنها خدعة، وأنا لا أرغب في المشاركة في هذا الخداع".

© Sputnik . Aleksey Malgavko استئناف الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن

وأضاف الرئيس الروسي: "بوروشينكو يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات وتحميل روسيا مسؤولية ذلك ثم بعد ذلك إظهار أنه قادر على حل المشكلات".

وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشنكو، قال إن كييف ستلجأ إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق باحتجاز البحارة الأوكرانيين في روسيا بعد الحادث في مضيق كيرتش.

ودخلت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.