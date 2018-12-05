بوتين: روسيا تدين أي محاولات لتغيير الوضع في فنزويلا باستخدام القوة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تدين أي محاولات لتغيير الوضع القائم في فنزويلا باستخدام القوة.

© REUTERS / Miraflores Palace مادورو يؤكد أنه رجل متواضع وليس دكتاتورا

وقال بوتين خلال لقائه بنظيره الفنزويلي نيقولاس مادورو : "بالتأكيد، نحن ندين أي محاولات تتميز بطابع إرهابي واضح، وأي محاولات لتغيير الوضع باستخدام القوة".

وتابع بوتين: "نؤيد جهودكم الرامية نحو تحقيق التفاهم في المجتمع وجميع أعمالكم الموجهة نحو تسوية العلاقات مع المعارضة".

وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي يفهم صعوبة الوضع في فنزويلا.

من جانبه، أكد مادورو أن فنزويلا تعافت بعد أن كانت هدفا لمختلف أشكال العنف، وهو ماض على العمل لجعلها أفضل.