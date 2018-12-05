بوتين يعد بتحقيق أحلام خمسة أطفال مصابين بأمراض مستعصية

ويشار إلى أن الرئيس الروسي زار منتدى المتطوعين الروس وتفقد حائط المشاريع الخيرية.

وأطلع المتطوعون الرئيس على مشروع "إحلم معي"، الذي يحقق رغبات الأطفال المرضى الذين لا يمكن علاجهم. وتم تعليق ظروف على حائط المشروع تحتوي على أحلام هؤلاء الأطفال. ويمكن لأي مشارك في المنتدى اختيار أحد الظروف وتحقيق حلم لطفل واحد، حيث عرض المتطوعون على الرئيس الروسي اختيار ظرف، ولكن الرئيس قام باختيار خمسة ظروف ووعد بتحقيقها.

ومن بين الرغبات، كان لصبي يرغب بتصوير فيلم عن طائرة "إيل-96". ووعد بوتين بدعوته إلى موسكو وتعريفه على طيارين سرب الطيران الخاص "روسيا"، وإتاحة الفرصة له بمشاهدة الطائرة التي يحلم بها.

بينما حلم الطفل الآخر بمشاهدة مدينة سان بطرسبورغ من على ارتفاع "عين الطائر"، حيث وعد بوتين أن يدعوه إلى العاصمة الشمالية وتحقيق حلمه على طائرة مروحية إذا سمحت الظروف الجوية بذلك. وأعلن أنه يخطط لزيارة سان بطرسبورغ في الغد أو في الأسبوع المقبل، وسيحقق حلم الطفل في إحدى هذه الزيارات.

بينما كان حلم الطفلة الثالثة، هو مشاهدة عالم السينما من الداخل (وراء الكواليس)، حيث وعد بوتين الطفلة بترتيب جولة في استوديوهات "موسفيلم" بمرافقة مدير السينما كارين شاخنازاروف والمخرج نيكيتا ميخالكوف.

كما أن الرئيس سيحقق حلم فتاة أخرى في زيارة قناة "RT" كي تتمكن من عمل مقابلة مع شخص مهم.

ولقد تأثر الرئيس كثير بحلم الطفل الذي أراد أن يصافحه، وقال بوتين واعدا بالتحدث مع الأطباء ودعوة الطفل إلى موسكو لقضاء عطلة العام الجديد وتحقيق حلمه "إنه شيء مؤثر للغاية، لم أكن أتوقعه".