مادورو يعلن عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع روسيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع عددا من الاتفاقيات الهامة يوم الخميس.

المكسيك — سبوتنيك. وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة له على موقع "تويتر": "بعد الاجتماع الأول الناجح مع الرئيس فلاديمير بوتين، نحن نمشي في شوارع موسكو. غدا سنواصل جدول أعمالنا من أجل فنزويلا متعددة الأقطاب من خلال توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة، ومجالات أخرى".



