نوفاك ردا على ترامب: لا نركز على التغريدات بل على تقييمات السوق ومؤشرات القطاع النفطي

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال نوفاك تعليقا على سؤال بشأن تغريدة ترامب التي دعا فيها "أوبك" لعدم تقليص الإنتاج:

"نحن لا نعتمد على التغريدات بل على الوضع الحقيقي — التقييم الحقيقي للسوق، والتوقعات، وتوازن العرض والطلب، والاحتياطات، ونركز بشكل أساسي على المؤشرات الموضوعية للقطاع".

وفي سياق متصل أوضح نوفاك، أن روسيا بسبب الظروف المناخية والجيولوجية من الصعب عليها تقليص إنتاج النفط أكثر من الدول الأخرى خاصة في فصل الشتاء.

وقال الوزير للصحفيين ردا على سؤال حول تسريبات للمعلومات حول الصعوبات التي تواجهها روسيا لتقليل إنتاج النفط، قال نوفاك: "بشكل عام، هذا ليس تسريبًا. لدينا في الشتاء ظروف مناخية خاصة"، مضيفا: "ﻗﺑل ذﻟك، ﻗﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ أﻧﮫ بالنسبة لنا التخفيض أﮐﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى، بسبب اﻟظروف اﻟﺟﯾوﻟﻮﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ. لذلك، هذه هي سمات صناعة النفط لدينا، هذه ليست أخبار أو تسرب".