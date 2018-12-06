بوتين: اتفاق بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على برامج الأسواق المشتركة للنفط والغاز

قال بوتين، اليوم الخميس: "ناقشنا قضايا التعاون في القطاعات الرئيسية لبلداننا بشكل موضوعي. وتم الاتفاق على برامج واسعة النطاق لتشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات النفطية".

© Sputnik . Aleksey Drujinin تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين وإيران

وأشار بوتين إلى أن الأطراف ستعتمد بيانا حول تطوير التكامل ضمن إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعكس المجالات ذات الأولوية لمزيد من التعاون.

وأضاف أن قادة بلدان الاتحاد ناقشوا مسألة إقامة تعاون وثيق في استكشاف الفضاء وتوفير خدمات إطلاق الصواريخ وتوفير الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نشأ على أساس الاتحاد الجمركي لروسيا وكازاخستان وبيلاروسيا والمجال الاقتصادي المشترك. وتم التوقيع على معاهدة تأسيسه، يوم 26 أيار/ مايو من عام 2014. وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان. كما حصلت مولدوفا على وضع عضو مراقب في الاتحاد.