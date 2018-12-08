سلاح روسي خارق يصيب من يحتمي بالحائط

صنعت روسيا بندقية رشاشة جديدة، وأطلق عليها اسم "شاك-12" (شي أ كا-12).

يشار إلى أن رشاش "شاك-12" صُنع لقوات العمليات الخاصة، ويفترض أن يتخصص في مكافحة الإرهابيين.

وتحتاج مكافحة الإرهابيين وخصوصا من ينفذون عمليات الاختطاف، إلى سلاح متميز قادر على إبطال مفعول مَن يتناول المخدرات والمنشطات ولا يشعر بالألم ويستمر في إطلاق النار حتى بعد أن يصاب بجراح.

ونبهت مجلة أمريكية متخصصة إلى أن الرشاش الروسي الجديد يستوفي الشروط التي تتطلبها العمليات الأمنية ضد الإرهابيين.

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن رصاصات رشاش "شاك-12" وهي من عيار 12.7 ملم وتزن الواحدة منها 33 غرام، تستطيع إصابة هدف لا يمكن الوصول إليه بطريقة مباشرة مثل الهدف الذي يحتمي بالحائط أو الجدار.

© Sputnik . Alexey Kudenko زوار معرض "أرميا 2018 يتفقدون رشاش "أ كا-308"

ويتوقع ألا تكتفي روسيا بتزويد قواتها الأمنية برشاشات "شاك-12" بل تصدرها إلى بلدان العالم.