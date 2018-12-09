روسيا ترد على تصريحات حول دورها في الاحتجاجات الفرنسية

قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ألكسي تشابا، إن التحقيق الذي بدأ في فرنسا حول تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات في البلاد، هو استمرار الاتجاه العالمي باتهام روسيا بكل المشاكل.

وقال تشابا لوكالة "سبوتنيك": "من المعروف أنه الآن يوجد "ترند" لإلقاء اللوم على روسيا في كل شيئ. إنه أمر مثير للسخرية. ومن ناحية أخرى، يدرك العالم الآن أن هذا تهريج".

© Sputnik . Irina Kalashnikova باريس ترفع آثار احتجاجات السترات الصفراء وماكرون يخاطب الشعب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسي بدأت في تحقيق تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات في البلاد.

وكانت صحيفة "التايمز" الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق أن مئات الحسابات المزعوم أنها مرتبطة بروسيا ظهرت على "تويتر"، والتي من بينها تنشر أكثر من 1500 تغريدة يوميا لزيادة الاحتجاجات في شوارع فرنسا.

ونفت روسيا مرارا مزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات التأثير على الوضع في دول مختلفة.

هذا ومن المنتظر أن يلقي ماكرون، يوم غد الاثنين، كلمة متلفزة يتوجه فيها للشعب الفرنسي للرد على مطالب "السترات الصفراء" وتقديم حلول للأزمة.

ويستمر المحتجون الذي يرتدون سترات صُفر في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.

وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع اليهم متهمين إياه ب"العجرفة" و"التكبر".

وأعلن المدعي العام للعاصمة الفرنسية باريس، ريمي هيتس، توقيف 1000 شخص على الأقل في باريس، مؤكدا انتماء بعضهم لليمين المتطرف.