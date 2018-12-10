وفد من الجيش الإسرائيلي يزور موسكو بسبب عملية "درع الشمال"

يتوجه يوم غد، الثلاثاء، وفد من الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء نظرائهم في الجيش الروسي، لإطلاعهم على الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي الأسبوع وأسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

القدس — سبوتنيك . قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الاثنين: "متابعة للمكالمة بين رئيس الوزراء، وزير الدفاع، السيد بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومتابعة للاتفاق بينهما ستغادر ظهر غد إلى موسكو بعثة عسكرية تضم ضباط كبار في جيش الدفاع برئاسة رئيس هيئة العمليات الميجر جنرال أهارون حليڤا".

وأضاف أدرعي "سيلتقي أعضاء البعثة خلال زيارتهم التي ستستغرق يومًا مع نظرائهم في الجيش الروسي لإطلاعهم على حملة درع الشمال ومواضيع عملياتية أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقشا العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.