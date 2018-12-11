الكرملين يعلق على تصريحات بومبيو: ميزانية الدفاع الأمريكية يمكنها إطعام أفريقيا

موسكو، سبوتنيك. وأشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية قادرة على إطعام أفريقيا بأكملها.
وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بإهدار الأموال، فإننا لا نوافق على ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن الإدلاء بمثل هذه التصريحات من قبل دولة، يمكن إطعام أفريقيا بأكملها، من نصف ميزانية دفاعها أمر غير مناسب".
وأضاف أن "الرئيس يقيم وزراء خارجية الولايات المتحدة مع الوقت… وربما سيتم تقييم تصريحات السيد بومبيو غير الدبلوماسية في الوقت المناسب".
وأكد أن الجانب الروسي يواصل البحث عن وسائل إقامة علاقات بناءة مع الشركاء خلف المحيط. وأعرب عن أمل روسيا باستجابة واشنطن بالمثل عاجلا أم آجلا.
وقد كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علق عبر حسابه على تويتر على إرسال قاذفات الصواريخ الروسية "تو-160" إلى فنزويلا، قائلا إنها هدر للأموال العامة.
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