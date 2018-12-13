الخارجية الروسية تعلق على خروج قطر من "أوبك"

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن قرار قطر الخروج من "أوبك" لا يؤثر على تعاون روسيا مع الدول المستخرجة للنفط.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية: "باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاقية فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، نحن مقتنعون بأن قرارات القيادة القطرية بالانسحاب من أوبك لن تؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط".

في سياق آخر، وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "حسب التقييم الروسي، فإن التواجد الأمريكي لا يلبي مصالح القضاء النهائي على الإرهابيين الدوليين في الأراضي السورية بل أيضا أضحى عقبة حقيقية أمام حل هذه المهمة".

إلى ذلك، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، أن التواجد الأمريكي لأجل غير مسمى في سوريا يعد أمرا غير مفهوم للدول الضامنة في عملية أستانا (روسيا، إيران، وتركيا)، أما عدم تحديد مدة وجودها فيدعو للقلق.