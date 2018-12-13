نشاط نادر... الاستثمارات الألمانية في روسيا تتجاوز ملياري يورو

ذكرت غرفة التجارة الروسية الألمانية في بيانها، اليوم الخميس، أن استثمارات الشركات الألمانية في روسيا تجاوزت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 ملياري يورو، وهو أعلى من النتيجة التي تحققت في مجمل العام الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الغرفة: "نادراً ما استثمرت الشركات الألمانية بهذا النشاط في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وبحسب إحصاءات "بونديسبانك"، بلغ صافي الاستثمارات المباشرة للشركات الألمانية في عام 2017 أكثر من 1.6 مليار يورو، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تجاوزت 2 مليار يورو".

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وأشارت الغرفة في الوقت نفسه، إلى أن عدد الشركات الألمانية المسجلة في روسيا انخفض في 2018 من 4965 في العام الماضي إلى 4661، بنسبة 6 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الروسية الألمانية، ماتياس شيب، في كلمة ورد نصها في البيان: "أن التراجع الكمي، الذي بدأ بعد الصراع الأوكراني وإدخال العقوبات المتبادلة، يتم تعويضه من خلال النمو النوعي".

وأوضح شيب أنه "بسبب ضعف سعر صرف الروبل، أصبحت العديد من الشركات مهتمة بفتح الإنتاج في روسيا، وإنهم يستخدمون إمكانات السوق الضخمة لأكبر دولة في العالم [من حيث المساحة]، والتي يزيد عدد سكانها عن 140 مليون نسمة، ويتم توجيهها بالتدريج نحو التصدير".

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وفي سياق متصل أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا وأوروبا تشهدان حاليا نهضة في العلاقات المتبادلة.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في مارس/آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.