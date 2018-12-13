نشاط نادر... الاستثمارات الألمانية في روسيا تتجاوز ملياري يورو

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الغرفة: "نادراً ما استثمرت الشركات الألمانية بهذا النشاط في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وبحسب إحصاءات "بونديسبانك"، بلغ صافي الاستثمارات المباشرة للشركات الألمانية في عام 2017 أكثر من 1.6 مليار يورو، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تجاوزت 2 مليار يورو".
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الروسية الألمانية، ماتياس شيب، في كلمة ورد نصها في البيان: "أن التراجع الكمي، الذي بدأ بعد الصراع الأوكراني وإدخال العقوبات المتبادلة، يتم تعويضه من خلال النمو النوعي".
وأوضح شيب أنه "بسبب ضعف سعر صرف الروبل، أصبحت العديد من الشركات مهتمة بفتح الإنتاج في روسيا، وإنهم يستخدمون إمكانات السوق الضخمة لأكبر دولة في العالم [من حيث المساحة]، والتي يزيد عدد سكانها عن 140 مليون نسمة، ويتم توجيهها بالتدريج نحو التصدير".
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في مارس/آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.
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