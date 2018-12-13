المواطنة الروسية بوتينا تقر بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة

أقرت المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، اليوم الخميس، بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن بوتينا أجابت على سؤال القاضي، هل تقر بأنها شاركت في الفترة من بداية عام 2015 حتى بداية 2018 في مؤامرة مع عدة أشخاص بهدف الإضرار بالولايات المتحدة، بأن قالت: "نعم".

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وأضاف أن بوتينا اعترفت في المحكمة أنها لم تحصل على أية وعود بتقليل الحكم في حال اعترافها بالذنب.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن بوتينا أعلنت أنها اعترفت بذنبها للقاضي طواعية دون أية ضغوط عليها.

وقال القاضي إن الجلسة التالية بشأن قضية المواطنة الروسية، بوتينا، ستعقد في 12 فبراير/ شباط من عام 2019.

وأضاف القاضي أن بوتينا يمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

ووفقا له، من غير المستبعد ترحيلها أيضا، إلا أن جهات أخرى غير المحكمة يمكنها اتخاذ قرار حول ذلك.

هذا واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/ يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.