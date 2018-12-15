بث روح جديدة في مقاتلات "ميغ"

ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تسلم مقاتلات "ميغ-35" خلال عام 2019.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قررت مصير المقاتلة الجديدة من نوع "ميغ"، مبدية الرغبة في شراء مجموعة طائرات "ميغ-35" بعدما أعلن قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور بونداريف في عام 2017 أن القوات الجوية الروسية تحتاج إلى هذه الطائرة لأنها تستطيع أن تحلق لمسافة 3500 كيلومتر.
ويرى خبراء أن طائرة "ميغ-35" نسخة حديثة مطوّرة من مقاتلة "ميغ-29" تم تزويدها بالمزيد من الأسلحة وبرادار جديد وإلكترونيات الطيران الجديدة ومحرك "إر دي-33إم كا" المحدّث المجهز بتقنية توجيه الدفع.
وترى مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة أن محرك "إر دي-33إم كا" يبث روحا جديدة في طائرة لم تشهد تغيرا يذكر منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال ألكسندر فاتاغين، المدير التنفيذي لشركة "أو دي كا-كليموف" المصنعة للمحركات، في تصريحات صحفية إن محرك "إر دي-33" سيُتخذ أساسا لصنع المحرك اللازم لمقاتلة الجيل الخامس الخفيفة.
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