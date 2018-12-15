بث روح جديدة في مقاتلات "ميغ"

ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تسلم مقاتلات "ميغ-35" خلال عام 2019.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قررت مصير المقاتلة الجديدة من نوع "ميغ"، مبدية الرغبة في شراء مجموعة طائرات "ميغ-35" بعدما أعلن قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور بونداريف في عام 2017 أن القوات الجوية الروسية تحتاج إلى هذه الطائرة لأنها تستطيع أن تحلق لمسافة 3500 كيلومتر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مقاتلة "ميغ-35"

ويرى خبراء أن طائرة "ميغ-35" نسخة حديثة مطوّرة من مقاتلة "ميغ-29" تم تزويدها بالمزيد من الأسلحة وبرادار جديد وإلكترونيات الطيران الجديدة ومحرك "إر دي-33إم كا" المحدّث المجهز بتقنية توجيه الدفع.

وترى مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة أن محرك "إر دي-33إم كا" يبث روحا جديدة في طائرة لم تشهد تغيرا يذكر منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال ألكسندر فاتاغين، المدير التنفيذي لشركة "أو دي كا-كليموف" المصنعة للمحركات، في تصريحات صحفية إن محرك "إر دي-33" سيُتخذ أساسا لصنع المحرك اللازم لمقاتلة الجيل الخامس الخفيفة.