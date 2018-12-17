مقتل 3 أشخاص في انهيار سقف مصنع قرب موسكو (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار سقف أحد المصانع في ضاحية موسكو.

وأكد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "أصيب 17 شخصا، من بينهم 3 لقوا مصرعهم".

وأشار المصدر إلى أنه "لا يوجد أشخاص تحت الأنقاض"، مؤكدا أن "أعمال تفكيك الركام مستمرة".