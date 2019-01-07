السفارة الروسية بأنقرة: لايوجد مواطنون روس مع طاقم السفينة الغارقة قبالة تركيا

أعلنت الملحقة الإعلامية للسفارة الروسية لدى تركيا، إيرينا كاسيموفا، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك أي مواطنين روس بين أعضاء طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل التركية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت كاسيموفا لوكالة سبوتنيك: "فيما يتعلق بسفينة "فولغا- بالت" التي غرقت على بعد 80 كيلو متراً عن الساحل التركي: وفقاً لبيانات خفر سواحل صامسون، من بين 13 عضو طاقم لم يكن هناك مواطنين روس. المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول مواطنين روسيين على متنها لم تؤكد".

وأفادت المتحدثة بأنه وفقاً للبيانات الأخيرة، تواجد على متن السفينة 11 مواطن أوكراني ومواطنين اثنين أذربيجانيين.

هذا وأعلن سابقاً أن سفينة شحن، تواجد على متنها العديد من المواطنين الروس، غرقت في البحر الأسود قرب السواحل التركية. ووفقاً لمعلومات سلطات صامسون، كان على متن السفينة 9 مواطنين أوكرانيين، مواطنين اثنين أذربيجانيين ومواطنين اثنين روسيين. وقد أدى الحادث لمقتل 6 أشخاص وتم إنقاذ 7 أشخاص آخرين.