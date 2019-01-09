خبراء يتوقعون أن يكون الاقتصاد الروسي من بين أكبر الاقتصادات في العالم

توقع محللو بنك " Standard Chartered" بأن تحتل روسيا المرتبة الثامنة من بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030.

© Sputnik . KLimAx Foto عقوبات واشنطن لن تؤثر على الاقتصاد الروسي

وفقا للمحللين، فإن الصين ستحتل المركز الأول في عام 2030، التي سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي 64.2 تريليون دولار. بينما ستحتل الهند المركز الثاني (46.3 تريليون دولار)، في حين ستكون الولايات المتحدة في المركز الثالث (31 تريليون دولار)، وفقا لوكالة " بلومبرغ ".

وستحتل إندونيسيا المركز الرابع (10.1 تريليون دولار)، وتركيا الخامس (9.1 تريليون دولار) ومن ثم البرازيل (8.6 تريليون دولار) ومصر (8.2 تريليون دولار) وروسيا في المركز الثامن (7.9 تريليون دولار). بينما حصلت كلا من اليابان وألمانيا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، أهمية تغيير هيكل الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على شغل المركز الخامس عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يتطلب الانتقال إلى فئة عالمية أعلى اقتصاديا.