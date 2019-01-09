خبراء يتوقعون أن يكون الاقتصاد الروسي من بين أكبر الاقتصادات في العالم

وستحتل إندونيسيا المركز الرابع (10.1 تريليون دولار)، وتركيا الخامس (9.1 تريليون دولار) ومن ثم البرازيل (8.6 تريليون دولار) ومصر (8.2 تريليون دولار) وروسيا في المركز الثامن (7.9 تريليون دولار). بينما حصلت كلا من اليابان وألمانيا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، أهمية تغيير هيكل الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على شغل المركز الخامس عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يتطلب الانتقال إلى فئة عالمية أعلى اقتصاديا.
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