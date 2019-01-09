بوتين يحث على التعاون في مجال العلوم مع جميع الراغبين بالعمل مع روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الحاجة إلى التعاون في مجال العلوم مع كل من يرغب بالعمل مع روسيا، دون قيود، ولكن يجب أن يتم ذلك على قدم المساواة.

© AP Photo / Arun Sankar K. العلماء الروس يبتكرون جهازا متطورا لمراقبة سلامة المحطات النووية

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين، خلال لقائه رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف: "ليس لدينا أي قيود. يجب أن نتعاون مع كل من يرغب بالتعاون معنا".

وأضاف: "ما أود أن ألفت الانتباه إليه… يجب أن يبنى العمل على أساس المساواة… حتى لا نكون مصدراً للحصول على مهاراتنا والمعرفة. إذا كنا نعطي خبراتنا لأحد، يجب أن نحصل على معلومات مماثلة من الطرف الآخر".

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لاستراتيجية التنمية العلمية والتكنولوجية لروسيا الاتحادية، ينبغي أن تصبح اتصالات العلماء الروس مع نظرائهم الأجانب واحدة من الأدوات الدبلوماسية لروسيا. ولتطوير هذا المجال، من الضروري تحديث عدد من الوثائق المتعلقة بالتعاون الدولي مع الأكاديمية الروسية للعلوم.