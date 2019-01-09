الاتفاق الروسي السوداني لا يعني بناء قاعدة للبحرية الروسية

صرح رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية، الأميرال فيكتور كرافشينكو، اليوم الأربعاء، أن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان بشأن الإجراء المبسط لدخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة.

© RIA Novosti . Vasily Batanov مرسوم رئاسي لتسهيل دخول السفن العسكرية الروسية لموانئ السودان

موسكو — سبوتنيك. وقال كرافشينكو لوكالة " سبوتنيك ": "السفن الروسية متواجدة في البحار في جميع أنحاء العالم. في بعض الأحيان هناك حاجة للدخول إلى ميناء لتجديد المخزونات الغذائية واستراحة الطاقم والتزود بالوقود.

هذا وكان موقع بوابة المعلومات القانونية، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، وافق على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

ويتضمن الاتفاق تمكن أعضاء أطقم سفن الدولة المرسِلة، عندما يكونون على أراضي الدولة المضيفة، من الذهاب إلى الشاطئ بدون أسلحة. ويكون على الدولة المستقبلة ضمان سلامة الطاقم على أراضيها. ووفقاً لللاتفاق لا تستطيع أي سفينة حربية، أثناء إجراءات الدخول، نقل أسلحة الدمار الشامل والوقود النووي والأسلحة البيولوجية والمواد المشعة والمواد الكيميائية السامة والمخدرات.