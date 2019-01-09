بوتين يبحث مع ميركل تشكيل لجنة دستور سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "استمر تبادل الآراء حيال الوضع في سوريا، بما في ذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية في إسطنبول 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018".

© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy مساعد الرئيس الروسي: الاتفاق على عقد قمة رباعية حول سوريا قريبا

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أعربا عن سعيهما لبذل الجهود لدعم العملية السياسية للتسوية في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

يذكر أن الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقدوا قمة رباعية في مدينة إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لمناقشة الأزمة السورية.

وأكد البيان الختامي للرؤساء عقب القمة على عدة أمور، أبرزها التعهد بإحلال سلام دائم في سوريا، وضرورة حل الأزمة السورية عبر المحادثات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة الآمنة للاجئين، والتزام القمة بسلامة سوريا ووحدة أراضيها.

وجدير بالذكر أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلا منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.

وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.