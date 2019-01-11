77 مليون هجوم إلكتروني على الخارجية الروسية خلال 9 أشهر من 2018

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2018 تم رصد أكثر من 77 مليون تأثير على بوابة موقع وزارة الخارجية الروسية. ووفقا لبيانات أخصائيينا، فقد وقعت هجمات القرصنة من عناوين إلكترونية مسجلة على أراضي الولايات المتحدة واليابان وأوكرانيا ورومانيا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وبريطانيا وكندا وهولندا والسعودية وبولندا وتركيا والصين".
وأوضحت أن الوزارة تمكنت من صد جميع الهجمات، قائلة: "نحن لا نسجل حقيقة أن لديهم تأثيرا تدميرا كاملا على سلامة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، ويعمل الأخصائيون لمنع ذلك على الأقل، ونحن نفعل كل شيء لحماية المؤسسات الروسية في الخارج".
وكان نظام الكشف والوقاية والحد من آثار الهجمات الإلكترونية الحكومي في روسيا في عام 2018، رصد أكثر من 4.3 مليار هجوم على البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا.
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