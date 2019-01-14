انهيار جزئي لمبنى سكني جراء انفجار غاز في مدينة روستوف الروسية

أعلن ممثل مقر العمليات في وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في مبنى سكني بمدينة شاختي بضواحي روستوف، ما أسفر عن انهيار جزئي للمبني.

وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": وقع انفجار للغاز في شقة تقع على الطابق التاسع في المبنى وهو بسبب الغاز لكن لم تعرف الأسباب المباشرة لهذه الحادثة والتحقيقات تجري".

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) January 14, 2019

وأضاف الممثل عن الطوارئ الروسية أن ستة أشخاص قد يكونوا تحت أنقاض المبنى المنهار جزئيا، حيث تقوم الوحدات بكل ما يلزم لانتشال المصابين والقتلى من تحت الأنقاض.

وأعلنت السلطات عن العثور على جثة على الطابق التاسع في المبنى وهو مقتول من جراء الانفجار.