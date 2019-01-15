بإمكان هذا الصاروخ ضرب واشنطن

وهناك سببان وراء الخوف من صواريخ "كاليبر" وفقا لـ"ذي ناشيونال إنترست"، أولهما أن صاروخ "كاليبر" صاروخ بحري يطير على مقربة من سطح البحر ليتجنب اكتشافه من قبل الرادار المضاد وهو ما لا يمنح هدفه وقتا كافيا لاعتراضه وإسقاطه.

والسبب الثاني وهو الأكثر خطورة، أن قدرة صاروخ "كاليبر" على الانطلاق عموديًا تتيح نصبه حتى على سفينة صغيرة. لذا فإمكان أي سفينة أن تقوم بتوجيه الضربة الفجائية.

ويتراوح مدى صواريخ "كاليبر" بين 1500 و2500 كيلومتر، أي أنها تستطيع الوصول إلى أي هدف في منطقة تمتد من فرنسا إلى إيران في حال انطلقت من بحر النرويج أو البحر الأسود أو بحر قزوين أو بحر بارينتس.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "كاليبر"

وتقوم روسيا بتهيئة صواريخ "كاليبر" للانطلاق من شرق محيط الأطلسي وهو ما سيتيح لها ضرب واشنطن ومدن أخرى تقع في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفقا لـ"فري بيكون".

وعرضت روسيا صواريخ "كاليبر" للعالم للمرة الأولى في عام 2015 حين استخدمتها ضد الإرهابيين في سوريا.