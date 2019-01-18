الدفاع الروسية تؤكد حادثة احتكاك مقاتلتي "سو-34"

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنباء وقوع حادثة احتكاك بين مقاتلتين من طراز "سو-34" في أجواء الشرق الأقصى الروسي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

موسكو- سبوتنيك وقالت الوزارة، في بيان لها، "يوم الثامن عشر من يناير في تمام الساعة 8:07 بتوقيت موسكو وأثناء قيام طائرتين من طراز سو 34 بتحليق تدريبي فوق مياه البحر الياباني على بعد 35 كيلومترا عن الشاطئ حدث احتكاك بين المقاتلتين".

© Sputnik . maya mashatina سقوط مقاتلة "سو-34" شرقي روسيا ونجاة طاقمها

وأضاف البيان أن "طاقمي المقاتلتين تمكنا من القذف بنفسيهما… والطائرتان كانتا تقومان بالتحليق دون ذخيرة".

وكان مصدر قد أفاد، في وقت سابق، بأن مقاتلة من طراز "سو- 34" سقطت في البحر بالقرب من مضيق تارتاري في المحيط الهادي أقصى شرق روسيا ما بين إقليمي خاباروفسك وساخالين.

أفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" قد اختفت من شاشات الرادار، خلال تحليقها في الشرق الأقصى الروسي، مشيرا إلى أن الطيارين استطاعا القذف بنفسيهما والهبوط بسلام بواسطة المظلة.

وأوضح المصدر أن المقاتلة سقطت في البحر بالقرب من مضيق تارتاري في المحيط الهادي أقصى شرق روسيا ما بين إقليم خاباروفسك وساخالين.