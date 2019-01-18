لافروف: خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ يضرب الهيكل الكامل لمراقبة الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن خروج الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ يضرب الهيكل الكامل لمراقبة الأسلحة وآفاق معاهدة عدم الانتشار.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني: "تم إيلاء الكثير من الاهتمام للوضع الناتج عن قرار الولايات المتحدة الخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة"، مؤكدا أن "من الواضح أن كسر هذه المعاهدة محفوف بعواقب سلبية على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

© Sputnik . Evgeniy Bijatov روسيا: النهج الأمريكي مبهم بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، بأن بلادها ستوقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الموعد المحدد، يوم 2 شباط/فبراير المقبل، إن لم تقدم روسيا أدلة على التزامها بتنفيذ المعاهدة.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.