طائرات جديدة تعزز القوات في وسط روسيا

حطت طائرتان جديدتان من طراز "أن-148-100" في مطار مدينة يكاتيرينبورغ في وسط روسيا في يوم 18 يناير/كانون الثاني.

وانضمت الطائرتان إلى أسطول الطائرات التابعة للقوات المسلحة المرابطة في وسط روسيا.

وتمت صناعتهما في مدينة فورونيج.

وستتلخص وظيفتهما الأساسية في نقل قادة القوات.

يجدر ذكره أن طائرة "أن-148"، وهي طائرة الركاب، تستطيع أن تحلق لمسافة 5000 كيلومتر بسرعة تتراوح بين 800 و870 كيلومترا في الساعة.

وتم تسليم الطائرتين في إطار تعزيز القوات المرابطة في وسط روسيا.

© Sputnik . Iliya Pitalev مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34"

وقد تسلمت قوات المنطقة العسكرية المركزية 8 طائرات مروحية جديدة من طراز "مي-8" ومقاتلتين قاذفتين من طراز "سو-34" منذ بداية العام الحالي.