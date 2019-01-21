بيدرسون يشير إلى دور روسيا الحاسم بعملية السلام في سوريا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الإثنين، أن روسيا تلعب دورا حاسماً بإقامة السلام في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيدرسون أثناء مباحثاته مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في موسكو "من الواضح أن روسيا والأمم المتحدة تلعبان دورا رئيسا في دفع العملية [السلام] قدما."

وأشار بيدرسون، إلى أن شويغو، تعاون بشكل مثمر مع المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، آملاً بمواصلة هذا التقليد.

© Sputnik . Ramil Sitdikov شويغو لبيدرسون: روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا

وأضاف المبعوث الأممي "آمل بإقامة علاقات عمل مثمرة معكم لصالح الشعب السوري".

وبيدرسون، هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف بذلك ستافان دي ميستورا، الذي تقاعد لأسباب عائلية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

يذكر أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلاً منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.

وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن تسوية سياسية في المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.